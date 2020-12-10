10 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгордума на своем заседании в среду, 9 декабря, приняла закон о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы с учетом поправок, одобренных редактором. В ходе рассмотрения во втором чтении в документ были внесены 15 поправок социальной направленности.



За принятие бюджета проголосовали 33 депутата, против - 9 депутатов, 1 депутат воздержался.



Проект бюджета 3 ноября был внесен на рассмотрение столичного парламента мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект был сформирован исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на бюджетную систему города в текущем году, а также с учетом прогнозируемого роста экономики в 2021 году и в последующие годы.



В первом чтении Мосгордума приняла проект бюджета 18 ноября. Ко второму чтению депутаты внесли в проект бюджета 203 поправки из которых 31 внесли депутатские объединения, еще 172 поправки были внесены депутатами отдельно.



При этом, позже сообщалось, что приняты были в основном поправки, внесенные депутатами фракции «Единой России» и депутатским объединением «Моя Москва». Кроме того, часть поправок, внесенных депутатами других фракций, были частично учтены редакторскими поправками.



Принятый бюджет запланирован дефицитным. При этом в каждый последующий год объем дефицита бюджета планируется сокращать, за счет экономии расходов города, в частности при проведении госзакупок, а также за счет выхода на рынок внешних заимствований.



