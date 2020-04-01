1 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем внеочередном заседании в среду, 1 апреля, приняла поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях, устанавливающие наказание за нарушение режима самоизоляции. Законопроект принят в первом чтении.



За нарушение режима самоизоляции физическими лицами устанавливается наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей, или в сумме 5 тысяч рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.



В случае если должностные лица, индивидуальные предприниматели не выполнят требование о приостановке мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, предприятий общепита, оказания услуг с посещением гражданами, они будут оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Если подобные правонарушения допустят юридические лица, их оштрафуют на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.



Административная ответственность будет наступать только в том случае, если за данные нарушения не предусмотрена административная или уголовная ответственность согласно КоАП.



Указано, что принятие данных поправок будет способствовать борьбе с распространением коронавируса на территории Москвы.



В Москве с 28 марта введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а с 30 марта введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей столицы.



Всего в Москве выявлено 1880 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 115 выздоровели.