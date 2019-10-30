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Власть     30.10.2019 15:15

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о прожиточном минимуме пенсионеров в 2020 году

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Теги:  Мосгордума  законопроекты  прожиточный минимум  пенсионеры 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 30 октября, приняла в первом чтении законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год», сообщается в официальном микроблоге столичного парламента в Twitter.

Законопроект предусматривает в 2020 году повышение прожиточного минимума пенсионера до 12 578 рублей. В 2019 году прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12 115 рублей.

Исходя из размера прожиточного минимум пенсионера устанавливается размер региональной доплаты. При этом, согласно федеральному законодательству, величину прожиточного минимума пенсионера регионы устанавливают самостоятельно.


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Теги: 
Мосгордума  законопроекты  прожиточный минимум  пенсионеры 

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