30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 30 октября, приняла в первом чтении законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год», сообщается в официальном микроблоге столичного парламента в Twitter.



Законопроект предусматривает в 2020 году повышение прожиточного минимума пенсионера до 12 578 рублей. В 2019 году прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12 115 рублей.



Исходя из размера прожиточного минимум пенсионера устанавливается размер региональной доплаты. При этом, согласно федеральному законодательству, величину прожиточного минимума пенсионера регионы устанавливают самостоятельно.