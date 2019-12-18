18 декабря. Mossovetinfo.ru – Московская городская дума стала более разнообразной, после выборов 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами столичного парламента.
«Теперь столичный парламент отражает более широкий спектр взглядов и мнений москвичей», - заявил Собянин.
Выборы в Мосгордуму прошли в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам. Самовыдвиженцы получили в новом составе московского парламента 26 мест, КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места.
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