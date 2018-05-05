Другие материалы
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Власть
10.05.2018, 17:28
Мосгоризбирком назвал число избирателей на выборах мэра Москвы
10 мая. Mossovetinfo.ru – Более 7,2 миллиона избирателей смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Точное число избирателей составляет 7 216 07...
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Власть
07.05.2018, 16:25
Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%
7 мая. Mossovetinfo.ru – Размер выплат донорам крови и ее компонентов повышен в Москве на 20%. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. В случае однократной сдачи к...
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Власть
05.05.2018, 10:05
Прокуратура напомнила, что акция на Тверской улице 5 мая не согласована
5 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура ЦАО предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. В заявлении отмечае...