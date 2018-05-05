Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     10.05.2018, 17:28

Мосгоризбирком назвал число избирателей на выборах мэра Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы мэра Москвы  выборы-2018 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Более 7,2 миллиона избирателей смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Точное число избирателей составляет 7 216 076 человек.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы мэра Москвы  выборы-2018 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:28 Власть Мосгоризбирком назвал число избирателей на выборах мэра Москвы

16:17 Город (Москва и область) Перекрытия из-за ЧМ-2018 введут в Москве с 13 июня‍

13:08 Город (Москва и область) Археологи нашли створку иконки-мощевика в центре Москвы

11:13 Город (Москва и область) Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года

10:21 Общество Ночь на 10 мая в Москве стала самой холодной в мае

Актуальные материалы

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

18:27 В России Медведев назвал кандидатуры на посты вице-премьеров

16:25 Власть Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru