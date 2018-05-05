10 мая. Mossovetinfo.ru – Более 7,2 миллиона избирателей смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте Мосгоризбиркома.



Точное число избирателей составляет 7 216 076 человек.



Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября 2018 года.