Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Лурье готова обратиться к приставам, если певица Лариса Долина добровольно не съедет из квартиры.



Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы недвижимости Полины Лурье к Долиной и членам ее семьи (дочери и внучке) о прекращении права пользования на жилое помещение и выселении из него. Также решение Мосгорсуда является основанием для снятия Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки Александры с регистрационного учета.



16 декабря Верховный суд России признал право на недвижимость за Полиной Лурье, отменив решение Хамовнического суда от 28 марта, а также всех вышестоящих инстанций — Мосгорсуда и Второго кассационного суда, оставивших решение первой инстанции в силе. При этом Верховный суд направил на новое рассмотрение вопрос о выселении певицы в Мосгорсуд.



Полина Лурье готова обратиться к приставам, если певица Лариса Долина добровольно не съедет из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.