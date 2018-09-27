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Власть     27.09.2018 09:43

Москва попросила у правительства РФ 770 млрд рублей на московский транспортный узел - СМИ

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Теги:  железные дороги  Московский транспортный узел  Правительство РФ 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин намерен попросить у правительства станы 770 миллиардов рублей на развитие Московского транспортного узла (МТУ), сообщает «Коммерсантъ».

Московский транспортный узел вошел в комплексный план развития магистральной инфраструктуры России. Однако объемы финансирования недостаточны. По оценкам московских властей, финансирование развития МТУ обеспечено средствами лишь на 17%. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин обратился с письмом к вице-премьеру Максиму Акимову, в котором просит выделить недостающее финансирование. Так, на реализацию проекта Московских центральных диаметров правительство просят выделять по 154,3 миллиарда рублей ежегодно до 2023 года. Еще по 50 миллиардов рублей в год требуется ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры внутри города.

Проект развития МТУ включает в себя различные проекты, связанные с развитием как пассажирской, так и грузовой железнодорожной инфраструктуры.


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Теги: 
железные дороги  Московский транспортный узел  Правительство РФ 

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