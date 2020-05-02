2 мая. Mossovetinfo.ru – Москва смогла практически в два раза увеличить выявляемость заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столице Сергей Собянин на своем сайте.
«За последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта», - написал Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличим лабораторное тестирование еще в 2 раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки.
По словам Собянина, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс- тестов на антитела.
Собянин отметил, что по результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
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