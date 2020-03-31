31 марта. Mossovetinfo.ru – Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Также от взносов на капремонт освобождены жители Московской области.



На своем сайте мэр Москвы сообщил, что в домах будут завершены работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания, новый ремонт начинаться не будет.



Ранее в связи с распространением коронавируса в Москве были отменены все массовые мероприятия, закрыты все предприятия торговли, кроме продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, все москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции.



С 30 марта в Москве введен режим обязательной самоизоляции. Ограничения действуют для всех жителей столицы. Покидать квартиру можно, чтобы выбросить мусора, а также для похода в магазин, выгула домашних животных, поездок на работу и при обращении за неотложной медицинской помощью.