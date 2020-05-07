7 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Москве использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



На своем сайте мэр Москвы сообщил, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена.



Ранее мэр Москвы продлил до 31 мая все действующие в Москве ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, а также продлил введенный в Москве пропускной режим.