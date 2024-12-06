 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     12.12.2024 12:06

Мособлдума подготовила свыше 50-ти вопросов к отчёту Губернатора за 2024 год

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мособлдума  губернатор  отчет  вопросы 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — В рамках 100-го заседания Мособлдумы депутаты утвердили перечень вопросов, поставленных Думой к отчёту Губернатора Подмосковья о результатах деятельности Правительства Московской области за 2024 год, - сообщает пресс-служба Мособлдумы. Ежегодный отчёт губернатора проводится в следующем году после отчётного периода и рассматривается парламентом в период весенней сессии.

В перечень вопросов к Губернатору вошли 53 вопроса по приоритетным сферам: образованию, здравоохранению, сферам ЖКХ, строительства, транспортно-дорожному комплексу, миграционной политике, аграрной и другим.

Также депутаты подготовили вопросы, связанные с СВО, в частности трудоустройства военных, которые по состоянию здоровья не смогут нести службу.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мособлдума  губернатор  отчет  вопросы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:41 В России Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в конкурсе Интервидение

12:06 Власть Мособлдума подготовила свыше 50-ти вопросов к отчёту Губернатора за 2024 год

09:59 Мнения В Госдуму внесут проект, обязывающий службы такси размещать в приложении тревожную кнопку

09:42 Общество Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции

09:28 Город (Москва и область) Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов - Бирюков

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru