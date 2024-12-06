Мособлдума подготовила свыше 50-ти вопросов к отчёту Губернатора за 2024 год

12 декабря — Mossovetinfo.ru — В рамках 100-го заседания Мособлдумы депутаты утвердили перечень вопросов, поставленных Думой к отчёту Губернатора Подмосковья о результатах деятельности Правительства Московской области за 2024 год, - сообщает пресс-служба Мособлдумы. Ежегодный отчёт губернатора проводится в следующем году после отчётного периода и рассматривается парламентом в период весенней сессии.



В перечень вопросов к Губернатору вошли 53 вопроса по приоритетным сферам: образованию, здравоохранению, сферам ЖКХ, строительства, транспортно-дорожному комплексу, миграционной политике, аграрной и другим.



Также депутаты подготовили вопросы, связанные с СВО, в частности трудоустройства военных, которые по состоянию здоровья не смогут нести службу.