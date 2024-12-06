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Власть
12.12.2024, 12:06
Мособлдума подготовила свыше 50-ти вопросов к отчёту Губернатора за 2024 год
12 декабря — Mossovetinfo.ru — В рамках 100-го заседания Мособлдумы депутаты утвердили перечень вопросов, поставленны...
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Власть
11.12.2024, 22:30
Татьяна Потяева единогласно назначена уполномоченным по правам человека в Москве на 5 лет
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Постановлением Московской городской Думы «О назначении на должность Уполномоченного...
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Власть
06.12.2024, 08:17
Президент России назначил Александра Хинштейна ВРИО губернатора Курской области
6 декабря — Mossovetinfo.ru — 5 декабря 2024 года указом президента РФ врио губернатора Курской области назначен Алекс...