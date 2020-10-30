30 октября. Mossovetinfo.ru – Российские регионы на фоне пандемии повсеместно испытывают нехватку врачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», - приводит слова Пескова «Интерфакс».
Песков также отметил, что в нынешних условиях зарплата врачей должна быть в приоритете и каждый регион должен регулировать эти вопросы исходя из имеющихся возможностей. Пресс-секретарь президента также напомнил, что в связи с коронавирусом регионы получали и федеральные деньги и имеют возможность их использовать.
Ранее Песков заявил, что в борьбе с коронавирусом российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку.
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