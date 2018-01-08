На избирательный счет Путина уже поступила максимально разрешенная сумма – ЦИК

8 января. /Mossovetinfo.ru/ 400 млн 30 тыс. 934 рубля 98 копеек внесли различные организации на специальный избирательный счет действующего президента Владимира Путина, выдвинутого в качестве кандидата. Это максимальная сумма разрешенная законодательством для формирования, избирательного счета кандидата в президенты.

Также согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), партия «Единая Россия» выделила в избирательный счет самовыдвиженца Путина 28 млн рублей.



В настоящее время избирательный штаб Путина осуществляет сбор 300 тысяч подписей, необходимых для завершения регистрации в качестве кандидата.



Президентские выборы пройдут 18 марта.