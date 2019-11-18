18 ноября. Mossovetinfo.ru – На портале госуслуг появится «единое цифровое окно» соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Постановление определяет, что на портале госуслуг появится ряд новых сервисов, которые позволят гражданам и организациям подавать заявления и жалобы в федеральные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации.
Также проект предусматривает создание средств обратной связи государственных организаций с гражданами и юридическими лицами, информирования граждан о возможности подачи заявления на предоставление тех или иных госуслуг, совершения сделок в электронной форме, в том числе с использованием электронной подписи.
Проект «единого электронного окна» направлен на увеличение удобства и прозрачности взаимодействия граждан и организаций государственными органами. Как заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, реализация проекта начнется в 2020 году.
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