18 ноября. Mossovetinfo.ru – На портале госуслуг появится «единое цифровое окно» соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Постановление определяет, что на портале госуслуг появится ряд новых сервисов, которые позволят гражданам и организациям подавать заявления и жалобы в федеральные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации.



Также проект предусматривает создание средств обратной связи государственных организаций с гражданами и юридическими лицами, информирования граждан о возможности подачи заявления на предоставление тех или иных госуслуг, совершения сделок в электронной форме, в том числе с использованием электронной подписи.



Проект «единого электронного окна» направлен на увеличение удобства и прозрачности взаимодействия граждан и организаций государственными органами. Как заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, реализация проекта начнется в 2020 году.