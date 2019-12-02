2 декабря. Mossovetinfo.ru – Началась аккредитация журналистов на традиционную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте Кремля.



Аккредитация будет проходить до 5 декабря. Подача заявки не означает автоматического получения аккредитации. Список аккредитованных журналистов будет опубликован на сайте президента России 13 декабря.



Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря. О месте ее проведения будет объявлено дополнительно.