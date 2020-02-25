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Власть     25.02.2020 10:59

Началось формирование нового состава Общественной палаты

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Теги:  Владимир Путин  Общественная палата 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – Президент России Владимир Путин инициировал процесс формирования нового состава Общественной палаты, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент определил кандидатуры 40 человек, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в новый состав Общественной палаты.

Сообщается, что около половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации.

Согласно федеральному закону, Общественная палата состоит из 168 членов, 40 из которых своим указом утверждает президент, 85 представляют региональные общественные палаты, еще 43 – общероссийские общественные объединения. Состав Общественной палаты формируется на три года.


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Теги: 
Владимир Путин  Общественная палата 

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