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Власть     17.04.2019 09:19

Нарышкин может сменить Матвиенко в Совете Федерации - СМИ

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Теги:  Валентина Матвиенко  Сергей Нарышкин  Совет Федерации  ПФР 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

По данным издания, решение об уходе Матвиенко со своего поста может произойти в мае, после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Матвиенко после ухода из Совета Федерации может возглавить Пенсионный фонд России, работой нынешнего руководства которого недовольны многие министерства, в том числе Минфин и Минтруд.


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Теги: 
Валентина Матвиенко  Сергей Нарышкин  Совет Федерации  ПФР 

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