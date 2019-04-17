17 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
По данным издания, решение об уходе Матвиенко со своего поста может произойти в мае, после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Сообщается, что Матвиенко после ухода из Совета Федерации может возглавить Пенсионный фонд России, работой нынешнего руководства которого недовольны многие министерства, в том числе Минфин и Минтруд.
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