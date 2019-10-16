16 октября. Mossovetinfo.ru – Новым руководителем Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы назначен Михаил Кизлык. Об этом сообщили в пресс-службы ЦОДД.



Последние семь лет Кизлык работал в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. В ЦОДД отметили, что он принимал участие в разработке стратегии развития транспортной системы столицы.



На посту главы ЦОДД Кизлык сменил Вадима Юрьева, который проработал на этой должности более пяти лет.