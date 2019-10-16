16 октября. Mossovetinfo.ru – Новым руководителем Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы назначен Михаил Кизлык. Об этом сообщили в пресс-службы ЦОДД.
Последние семь лет Кизлык работал в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. В ЦОДД отметили, что он принимал участие в разработке стратегии развития транспортной системы столицы.
На посту главы ЦОДД Кизлык сменил Вадима Юрьева, который проработал на этой должности более пяти лет.
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