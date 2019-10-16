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Власть     16.10.2019 07:18

Назначен новый глава ЦОДД

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Теги:  ЦОДД  Михаил Кизлык  Кислык 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Новым руководителем Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы назначен Михаил Кизлык. Об этом сообщили в пресс-службы ЦОДД.

Последние семь лет Кизлык работал в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. В ЦОДД отметили, что он принимал участие в разработке стратегии развития транспортной системы столицы.

На посту главы ЦОДД Кизлык сменил Вадима Юрьева, который проработал на этой должности более пяти лет.


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Теги: 
ЦОДД  Михаил Кизлык  Кислык 

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