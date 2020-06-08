8 июня. Mossovetinfo.ru – Рестораны и кафе в Москве будут открывать в два этапа. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



С 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня – стационарные заведения. С начала пандемии заведения общепита могут работать только на вынос и на доставку.



Большинство ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, снимут в Москве до 23 июня. С графиком снятия ограничений можно ознакомиться здесь.