25 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G-20 в японской Осаке, и обсудить вопросы региональной безопасности и отношений между двумя странами, заявил журналистам представитель американской администрации.



По словам представителя администрации, предметом для переговоров двух президентов станут ситуация в Иране, Сирии, на Ближнем Востоке, на Украине, также может быть затронута тема Венесуэлы. Помимо этого, президенты могут обсудить вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Также представитель администрации США выразил уверенность, что на переговорах будет затронута тема «вмешательства» России в американские выборы.



При этом официальной повестки встречи двух президентов нет, также не определены дата и время встречи Путина и Трампа.



Советник президента США Джон Болтон, на переговорах с главой СБ РФ Николаем Патрушевым и главой Совета Национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом заявил, что Дональд Трамп ждет возможности встретится с Путиным в Осаке. Кроме того, Болтон назвал свои переговоры с Патрушевым частью подготовки к этой встрече.



В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона исходит из того, что переговоры между Путиным и Трампам в рамках саммита G-20 состоятся.