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Власть     24.08.2020 13:36

Новых решений по возобновлению авиасообщения из России пока нет - секретариат Голиковой

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Теги:  авиасообщение  Правительство РФ 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство не принимало никаких новых решений по расширению международного авиасообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе правительство опубликует новый список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. По данным издания в список должны войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).


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Теги: 
авиасообщение  Правительство РФ 

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