24 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство не принимало никаких новых решений по расширению международного авиасообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.



Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе правительство опубликует новый список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. По данным издания в список должны войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).