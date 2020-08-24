24 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство не принимало никаких новых решений по расширению международного авиасообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе правительство опубликует новый список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. По данным издания в список должны войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
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