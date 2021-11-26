 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     26.11.2021 19:29

Нормативная стоимость жилья в Москве выросла за квартал 98 % до 265 805 рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  жилье  стоимость  цена  норматив  доступность 

26 ноября. Mossovetinfo.ru - Нормативная стоимость жилья в Москве выросла за квартал 98 % до 265 805 рублей. Это следует из проекта ведомственного приказа Министерства строительства и ЖКХ, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

В Московской области этот показатель предложено увеличить на 45 процентов, до 108 488 рублей.

На IV квартал 2021 года для Москвы этот показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения установлен в размере 134434 рублей, для Московской области действующий пока показатель – 74745 рублей.

В целом по России норматив увеличили на 27 процентов, или почти на 15 тысяч рублей, предложив установить его средний размер по стране на уровне 70 599 рублей в первом полугодии 2022 года.

Норматив стоимости жилья используют для расчётов соцвыплат отдельным категориям россиян на покупку или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного жилья.

По новой методике нормативная стоимость 1 кв. м рассчитывается с учетом средней цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках жилья.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  жилье  стоимость  цена  норматив  доступность 

Возврат к списку

Лента новостей

19:34 Другое Сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022

19:29 Власть Нормативная стоимость жилья в Москве выросла за квартал 98 % до 265 805 рублей

14:45 Другое В «Сириусе» пройдет конференция по развитию киберспорта в России

14:29 Общество Смягчить меру пресечения арестованному ректору Шанинки Зуеву просят Путина десятки академиков РАН

09:08 Другое "Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

Актуальные материалы

09:24 Другое Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

15:02 В мире Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

16:20 Город (Москва и область) Скорость 50км/ч будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц центра Москвы

11:01 В мире Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ

09:44 Другое Покупатели — инвесторы уходят с рынка жилья Москвы

13:43 Другое Итоговый состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru