Другие материалы
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Власть
19.12.2019, 14:47
Новой пенсионной реформы не будет - Путин
19 декабря. Mossovetinfo.ru – Никакой новой пенсионной реформы не будет, никакие изменения не готовятся и даже не обсуждаются, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир П...
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Власть
19.12.2019, 12:50
Решение WADA по России противоречит здравому смыслу - Путин
19 декабря. Mossovetinfo.ru – Решение WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований противоречит олимпийской хартии и здравому смыслу, заявил в ходе ежегодной пресс-конферен...
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Власть
19.12.2019, 12:37
Отрасль переработки мусора создается с нуля - Путин
19 декабря. Mossovetinfo.ru – Отрасль переработки мусора в России фактически создается с нуля, заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Глава государ...