19 декабря. Mossovetinfo.ru – Никакой новой пенсионной реформы не будет, никакие изменения не готовятся и даже не обсуждаются, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



По словам президента, все решения по пенсионной реформе уже приняты и должны исполнятся. Путин отметил, что заморозка пенсионных накоплений является средством их сохранения.