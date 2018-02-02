Нуждающиеся москвичи смогут подать заявление на материальную помощь в МФЦ по экстерриториальному принципу

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в порядок оказания материальной помощи жителям города, находящимся в трудной жизненной ситуации. Теперь нуждающиеся москвичи смогут подать заявление на материальную помощь в МФЦ по экстерриториальному принципу – вне зависимости от района жительства в Москве, сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации.



Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней, включая процедуры межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и социальных служб.