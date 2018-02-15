Около 20 млрд руб собранных на капремонт размещены на счетах регоператоров без начисления процентов - Генпрокурор

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая 15 февраля 2018 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на расширенном заседание коллегии, сообщил «о сохранении существенных проблем при капитальном ремонте домов».



«В 2017 году каждый пятый дом, из числа запланированных, оказался не отремонтированным. На начало текущего года остаток собранных с населения денежных средств составил около 200 миллиардов руб., из которых десятая часть размещена на счетах региональных операторов без начисления процентов», - сообщил Ю.Чайка.



«При этом, только за последние пять лет из-за физического износа признаны аварийными 42 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает 730 тыс. человек», - отметил Генпрокурор.



В расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 году принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.