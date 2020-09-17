17 сентября. Mossovetinfo.ru - В настоящее время нет оснований для слухов об усилении ограничений из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, никаких обсуждений введения дополнительных ограничений из-за коронавируса сейчас не ведется. Система здравоохранения страны была мобилизована под нужды, связанные с пандемией. Эта работа принесла свои плоды. Сейчас система мобилизована, что позволяет гибко относится к росту числа инфицированных. Поэтому необходимости в новых ограничительных мерах нет.
На 17 сентября в России выявлен 1 085 281 случай заражения коронавирусом. 895 868 человек вылечились от коронавируса, 19 061 скончался в результате заболевания.
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