15 апреля. Mossovetinfo.ru – Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений в ближайшие полгода не будет обсуждать вопрос освобождения россиян с низкой зарплатой от НДФЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате РТК.



Сообщается, что обсуждение этого вопроса стоит в генеральном соглашении между сторонами социального партнёрства на 2018-2020 годы, однако совещаний по данному вопросу в течение ближайшего полугода не планируется.



Ранее сообщалось, что правительство может отменить НДФЛ для лиц, чей доход после взимания налогов оказывается ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это означает, что от НДФЛ могут освободить граждан с зарплатой менее 13 тысяч рублей.