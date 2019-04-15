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Власть     15.04.2019 10:33

Освобождение малоимущих от НДФЛ в ближайшие полгода обсуждаться не будет

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Теги:  правительство России  налоги  зарплаты 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений в ближайшие полгода не будет обсуждать вопрос освобождения россиян с низкой зарплатой от НДФЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате РТК.

Сообщается, что обсуждение этого вопроса стоит в генеральном соглашении между сторонами социального партнёрства на 2018-2020 годы, однако совещаний по данному вопросу в течение ближайшего полугода не планируется.

Ранее сообщалось, что правительство может отменить НДФЛ для лиц, чей доход после взимания налогов оказывается ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это означает, что от НДФЛ могут освободить граждан с зарплатой менее 13 тысяч рублей.


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Теги: 
правительство России  налоги  зарплаты 

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