Другие материалы
-
Власть
16.12.2025, 21:01
Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которо...
-
Власть
02.12.2025, 07:09
Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Вечером 30 ноября Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Путин посети...
-
Власть
20.11.2025, 07:41
Госдума приняла закон о получении рабочей профессии для не сдавших ОГЭ
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Государственная дума на пленарном заседании в среду, 19 ноября, во втором и третьем чтен...