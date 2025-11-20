Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с госслужащих снимается обязанность ежегодно подавать декларации о своих доходах, соответствующие сведения они должны будут предоставлять только в определенных случаях.



В обязательном порядке предоставлять сведения о доходах и имуществе госслужащие будут лишь в следующих случаях: при поступлении на государственную службу; при назначении на новую должность; при переводе из одного государственного органа в другой; при включении в федеральный кадровый резерв; при заключении сделок, сумма которых превышает совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.



Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его словам, предлагаемая схема позволит внедрить систему непрерывного антикоррупционного мониторинга «в целях достижения максимального антикоррупционного эффекта».