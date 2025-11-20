 
Актуальные темы: переговоры
Власть     16.12.2025 21:01

Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроект  коррупция  декларации  мониторинг  эффективность 

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с госслужащих снимается обязанность ежегодно подавать декларации о своих доходах, соответствующие сведения они должны будут предоставлять только в определенных случаях.

В обязательном порядке предоставлять сведения о доходах и имуществе госслужащие будут лишь в следующих случаях: при поступлении на государственную службу; при назначении на новую должность; при переводе из одного государственного органа в другой; при включении в федеральный кадровый резерв; при заключении сделок, сумма которых превышает совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.

Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его словам, предлагаемая схема позволит внедрить систему непрерывного антикоррупционного мониторинга «в целях достижения максимального антикоррупционного эффекта».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроект  коррупция  декларации  мониторинг  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:01 Власть Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении

18:05 Другое Сбой в работе умных устройств «Яндекс» устранен

12:52 Мнения Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в школе в Одинцове

12:31 Происшествия СК назначит комплекс судебных экспертиз после убийства в школе в Одинцово (Горки-2)

11:08 Происшествия В Москве задержаны мошенники за обман под видом поверки и замены счетчиков воды

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru