Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     19.12.2019 12:37

Отрасль переработки мусора создается с нуля - Путин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  мусоропереработка  мусорная реформа 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Отрасль переработки мусора в России фактически создается с нуля, заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что в России генерируется 70 миллионов тонн мусора и отметил, что в вопросе мусорной реформы не хватает диалога чиновников с людьми.

Людям необходимо объяснять, как формируются тарифы на вывоз мусора, за что они платят, также людям необходимо объяснять, как будут работать строящиеся предприятия по переработке мусора, нанесут ли они какой-либо ущерб природе. Путин напомнил, что в некоторых странах мусороперерабатывающие заводы расположены прямо в городах и при этом никому не мешают.

При этом Путин подчеркнул, что в вопросе мусорной реформы недопустимы серые схемы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  мусоропереработка  мусорная реформа 

Возврат к списку

Лента новостей

13:50 Другое Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

13:39 Город (Москва и область) Московская канатная дорога приостановила работу из-за ветра

12:50 Власть Решение WADA по России противоречит здравому смыслу - Путин

12:37 Власть Отрасль переработки мусора создается с нуля - Путин

12:06 Город (Москва и область) В Подмосковье ограничили продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru