19 декабря. Mossovetinfo.ru – Отрасль переработки мусора в России фактически создается с нуля, заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.



Глава государства заявил, что в России генерируется 70 миллионов тонн мусора и отметил, что в вопросе мусорной реформы не хватает диалога чиновников с людьми.



Людям необходимо объяснять, как формируются тарифы на вывоз мусора, за что они платят, также людям необходимо объяснять, как будут работать строящиеся предприятия по переработке мусора, нанесут ли они какой-либо ущерб природе. Путин напомнил, что в некоторых странах мусороперерабатывающие заводы расположены прямо в городах и при этом никому не мешают.



При этом Путин подчеркнул, что в вопросе мусорной реформы недопустимы серые схемы.