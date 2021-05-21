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Власть     21.05.2021 10:27

Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

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Теги:  Элла Памфилова  выборы  провокации 

21 мая. Mossovetinfo.ru — На предстоящих сентябрьских выборах в России Центризбирком ожидает различных провокаций, заявила в интервью «Известиям» глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, провокации могут происходить в различной форме - от атаки на сайты, до психологического воздействия на избирателей или вброса фейковой информации.

При этом, по словам Памфиловой, непосредственное физическое вмешательство на данном этапе невозможно, однако все другие варианты прорабатываются. Глава ЦИК также добавила, что DDoS-атаки постоянно сопровождают избирательную систему России.

В связи с этим Памфилова призвала законодателей более четко определить понятие «иностранного вмешательства».

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а также ряд региональных выборов.

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Теги: 
Элла Памфилова  выборы  провокации 

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