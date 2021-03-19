22 марта. Mossovetinfo.ru – Россия не исключает отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий ...

19 марта. Mossovetinfo.ru – Дмитрий Мизинцев освобожден должности после России в Белоруссии. Указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Мизинцев, ранее работавший губерн...

19 марта. Mossovetinfo.ru – В 2021 году Парад Победы состоится в обычном формате, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, говоря о том, смогут ли присутст...