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Власть     22.03.2021 15:05

Песков допустил отключение России от SWIFT

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Теги:  Дмитрий Песков  санкции  SWIFT 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Россия не исключает отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, санкционные действия оппонентов России носят «необоснованный и непредсказуемый характер», поэтому никакие санкционные угрозы исключать нельзя и необходимо быть начеку.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Китай указал, что США стараются ограничить возможности технического развития России и Китая, в связи чем необходимо снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, а также переходить в расчетах между странами на национальные валюты, или на международные валюты, альтернативные доллару. 

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Теги: 
Дмитрий Песков  санкции  SWIFT 

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