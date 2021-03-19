Другие материалы
-
Власть
22.03.2021, 15:05
Песков допустил отключение России от SWIFT
22 марта. Mossovetinfo.ru – Россия не исключает отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий ...
-
Власть
19.03.2021, 19:28
Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии
19 марта. Mossovetinfo.ru – Дмитрий Мизинцев освобожден должности после России в Белоруссии. Указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Мизинцев, ранее работавший губерн...
-
Власть
19.03.2021, 17:05
Парад победы в 2021 году пройдёт в обычном формате
19 марта. Mossovetinfo.ru – В 2021 году Парад Победы состоится в обычном формате, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, говоря о том, смогут ли присутст...