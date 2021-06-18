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Власть     18.06.2021 13:21

Песков назвал глупостью утверждения о провале борьбы с пандемией в России

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  пандемия 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной глупостью утверждения о том, что в России на государственном уровне провалена борьба с пандемией коронавируса.

«Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, пандемия коронавируса идет с разной амплитудой в разных странах.

В России в последние недели отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в России впервые с февраля было выявлено более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  пандемия 

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