3 декабря. Mossovetinfo.ru - Отставка Анатолия Чубайса с поста главы Роснано - это обычная ротация и естественный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Анатолий Борисович уже достаточно давно возглавляет «Роснано». Он, собственно, создавал «Роснано», и поэтому здесь скорее речь идёт о ротационном процессе вполне естественном», - приводит слова Пескова RT.
При этом, на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса Песков заявил, что не располагает такой информацией.
Ранее в ходе выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии Чубайс сообщил, что сегодня последний день его работы в Роснано.
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