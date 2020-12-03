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Власть     03.12.2020 16:18

Песков назвал отставку Чубайса естественным процессом

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Теги:  Дмитрий Песков  Анатолий Чубайс  Роснано  отставка 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Отставка Анатолия Чубайса с поста главы Роснано - это обычная ротация и естественный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Анатолий Борисович уже достаточно давно возглавляет «Роснано». Он, собственно, создавал «Роснано», и поэтому здесь скорее речь идёт о ротационном процессе вполне естественном», - приводит слова Пескова RT.

При этом, на вопрос о дальнейшем трудоустройстве Чубайса Песков заявил, что не располагает такой информацией.

Ранее в ходе выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии Чубайс сообщил, что сегодня последний день его работы в Роснано.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Анатолий Чубайс  Роснано  отставка 

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