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Власть     13.04.2021 13:12

Песков не исключил отключения России от западных платежных систем

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  санкции  ограничения  платежные системы  Visa  Mastercard 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России не исключил отключения России от западных платежных систем, в частности огранить использование систем Visa и Mastercard.

Песков отметил, что различные ограничения в отношении России использует целый ряд государств, эти ограничения проявляются в разных формах, кроме того, процесс введения этих ограничений непредсказуем.

«Поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что Россия активно прорабатывает вопрос об отказе от использования контролируемых Западом платежных систем

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  санкции  ограничения  платежные системы  Visa  Mastercard 

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