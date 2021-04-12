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Власть     12.04.2021 12:23

Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  майские праздники  выходные 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также сообщил, что ему неизвестно, чтобы такое решение готовилось.

Ранее сообщалось, что в мае россиян ожидают сразу две укороченные рабочие недели: в связи с празднованием Первомая с 4 по 7 мая, и в связи с празднованием Дня Победы - с 11 по 14 мая.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  майские праздники  выходные 

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