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Власть     25.01.2021 10:51

Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января

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Теги:  Дмитрий Песков  акции  акции протеста  численность 

25 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» дал оценку количеству участников несанкционированных акций в России 23 января.

По словам Пескова, сейчас многие будут говорить, что в акция приняло участие большое количество людей, однако это не так. По сравнению с тем количеством людей, которое голосует за Путина, или проголосовало за поправки в Конституцию, на акции вышло мало людей.

При этом, песков отметил, что несмотря на то, что на акции вышло мало людей, они тоже являются гражданами России.

В то же время пресс-секретарь заявил, что он с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».

23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции. По данным полиции, на акциях было задержано до 3435 человек, в Москве - 1360 человек. Возбуждены уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Карта места

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Теги: 
Дмитрий Песков  акции  акции протеста  численность 

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