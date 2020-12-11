11 декабря. Mossovetinfo.ru - Несмотря на рост смертности из-за коронавируса, никаких планов по введению локдауна в России нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет», - приводит слова Пескова «Интерфакс».



Песков также заявил, что пандемия коронавируса привела к увеличению смертности населения, но это является общемировой тенденцией. Отвечая на вопрос о рекордном показателе смертности в России пресс0секретарь президента отметил, что на вчерашнем брифинге вице-премьер Татьяна Голикова дала все пояснения по этой теме.



В четверг, 10 декабря, Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства сообщила, что за первые 10 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.