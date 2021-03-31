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Власть     31.03.2021 13:58

Песков прокомментировал вероятность третьей волны коронавируса в России

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возникновения третьей волны коронавируса в России.

По словам Пескова в стране отмечается позитивная динамика по заболеваемости, что является поводом для «осторожного оптимизма», однако власти не ослабляют внимания к теме коронавируса, сохраняя целый ряд ограничений.

«Естественно никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Во вторник замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что, судя по показателям, в России начинается третья волна заболеваемости коронавирусом.

В ответ глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что в Роспотребнадзоре не ожидают третьей волны коронавируса в России. Кроме того, глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил, что сейчас отмечается снижение заболеваемости, поэтому говорить о третьей волне пока рано.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

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