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Власть     14.04.2021 18:45

Песков рассказал о проработке встречи Путина и Байдена

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Дмитрий Песков  США  Россия  переговоры  подготовка 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — В проработке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никто не будет спешить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами», заявил Песков в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что, если в период подготовки встречи США примут новые антироссийские санкции, это будет означать, что слова американской стороны «в меньшей степени» коррелируют с делом.

Во вторник, 13 апреля в телефонном разговоре, произошедшем по инициативе американской стороны, Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране, на которой обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Дмитрий Песков  США  Россия  переговоры  подготовка 

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