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Власть     30.04.2021 13:20

Песков: регионы могут вводить «сухой закон» в праздники

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  регионы  майские праздники  продажа алкоголя 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Регионы могут самостоятельно ограничивать продажу алкоголя в майские праздники, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в указе президента нет пункта об установлении «сухого закона» в дни майских праздников, однако эти вопросы находятся в компетенции региональных властей.

«Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит всё на их усмотрение», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил дни с 1 по 10 мая выходными.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  регионы  майские праздники  продажа алкоголя 

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