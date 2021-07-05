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Власть     05.07.2021 09:48

Песков: ситуация с COVID-19 в России требует жестких мер от властей

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом требует от властей жестких мер, за явил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, введение локдауна по всей России не обсуждается.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19 

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