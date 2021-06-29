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Власть     29.06.2021 13:30

Песков: вакцинировать 60% населения России к осени не получится

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Вакцинировать к осени 60% населения не удастся, запрос на вакцинацию до последнего времени был недостаточным, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», - приводит слова Пескова ТАСС.

Песков признал, что из-за низких темпов вакцинации сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвинуты на более поздний период.

В марте президент России Владимир Путин выразил мнение, что популяционный иммунитет в России может выработаться к концу лета.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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