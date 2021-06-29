15:52 Город (Москва и область) Проверить QR-код можно с помощью пяти мобильных приложений
14:50 Город (Москва и область) QR-коды могут быть введены в общественном транспорте и магазинах Москвы - власти
14:04 Город (Москва и область) Выручка ресторанов Москвы в первый день работы по QR-кодам упала на 80% - омбудсмен
13:30 Власть Песков: вакцинировать 60% населения России к осени не получится
13:16 Город (Москва и область) Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита
18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»
11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат
08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода
13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»