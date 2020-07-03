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Власть     03.07.2020 15:34

Поправки в Конституцию вступают в силу 4 июля - указ Путина

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Теги:  Владимир Путин  указ  поправки в Конституцию 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию России, указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 4 июля.

С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент.

При этом, по предложению президента, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, изменения в Конституцию должны были утвердить граждане страны на всенародном голосовании.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса было перенесено на неопределенный срок.

В результате голосование прошло с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК в нем приняли участие 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%).


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Теги: 
Владимир Путин  указ  поправки в Конституцию 

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