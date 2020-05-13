13 мая. Mossovetinfo.ru – Портал госуслуг в первые сутки не справился с объемом заявок, на получение выплат на детей от 3 до 16 лет, отметил президент России Владимир Путин.



Президент также отметил, что возникали и «другие вопросы подобного рода» и потребовал обратить на них внимание. При этом, Путин уточнил, что в настоящее время Минкомсвязи удалось наладить работу портала.



О своем решении ввести дополнительные выплаты семьям с детьми в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к россиянам в понедельник, 11 мая. 12 мая Минкомсвязи объявило о запуске онлайн-сервиса с помощью которого можно оформить получение разовой выплаты.