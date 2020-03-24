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Власть     24.03.2020 12:19

Порядок приема населения депутатами Мосгордумы изменился из-за коронавируса

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Теги:  Мосгордума  депутаты  прием граждан  коронавирус 

24 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавирусной инфекции временно изменен порядок приема граждан депутатами Мосгордумы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Ряд депутатов перешли на прием граждан только по предварительной записи, часть депутатов будет проводить дистанционный прием. Прием граждан в приемной Мосгордумы временно приостановлен.

Также обратится к депутатам можно по почте, или на адрес интернет-приемной.


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  депутаты  прием граждан  коронавирус 

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