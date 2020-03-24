24 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавирусной инфекции временно изменен порядок приема граждан депутатами Мосгордумы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.
Ряд депутатов перешли на прием граждан только по предварительной записи, часть депутатов будет проводить дистанционный прием. Прием граждан в приемной Мосгордумы временно приостановлен.
Также обратится к депутатам можно по почте, или на адрес интернет-приемной.
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