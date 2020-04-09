9 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянгин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ, об этом мэр Москвы сообщил в своем персональном блоге.
Мэр Москвы напомнил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи навещают могилы родных и близких. За эти дни на городские кладбища приезжает до миллиона человек. Обычно городские власти оказывают москвичам помощь в посещении кладбищ, запускают специальные автобусы.
Однако в этом году из-за распространения коронавируса это невозможно. В связи с введенным в Москве режимом повышенной готовности просто так посетить кладбища будет нельзя. До окончания режима повышенной готовности кладбища будут открыты только для оформления погребений и участия в похоронах умерших.
Данное решение мэр Москвы назвал «печальным, но необходимым в нынешних условиях».
17:37 Власть Посещение кладбищ в Москве временно запрещено
17:16 В России Школьники в 2020 году должны будут сдать ОГЭ только по обязательным предметам
16:20 Происшествия Суды в Москве оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции.
15:37 Происшествия Два человека пострадали в результате взрыва в бизнес-центре в Москве, ведется проверка
14:53 Город (Москва и область) Пособия потерявшим работу из-за коронавируса будут выплачивать до 30 сентября - Собянин
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений