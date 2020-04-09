9 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянгин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ, об этом мэр Москвы сообщил в своем персональном блоге.



Мэр Москвы напомнил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи навещают могилы родных и близких. За эти дни на городские кладбища приезжает до миллиона человек. Обычно городские власти оказывают москвичам помощь в посещении кладбищ, запускают специальные автобусы.



Однако в этом году из-за распространения коронавируса это невозможно. В связи с введенным в Москве режимом повышенной готовности просто так посетить кладбища будет нельзя. До окончания режима повышенной готовности кладбища будут открыты только для оформления погребений и участия в похоронах умерших.



Данное решение мэр Москвы назвал «печальным, но необходимым в нынешних условиях».