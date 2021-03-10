 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     10.03.2021 14:38

Послание Путина Федеральному собранию перенесено

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  послание  послание президента 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что дата оглашения послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сдвигается, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, пока не определена даже ориентировочная дата оглашения послания.

«Сдвигается, как вы видите, дата вправо. Точную дату пока не могу назвать» - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент может выступить с посланием к Федеральному собранию в середине февраля, однако позднее было объявлено, что оглашение послания состоится позже.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  послание  послание президента 

Возврат к списку

Лента новостей

14:38 Власть Послание Путина Федеральному собранию перенесено

14:01 Город (Москва и область) Реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД начнется в апреле

13:24 Другое Сайты российских госорганов «легли» после замедления работы Twitter

12:56 Другое Иностранные соцсети могут обязать платить налоги за рекламу у российских пользователей

11:45 Другое Проект реформы Лиги чемпионов могут утвердить в ближайшие две недели

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru