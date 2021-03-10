14:38 Власть Послание Путина Федеральному собранию перенесено
14:01 Город (Москва и область) Реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД начнется в апреле
13:24 Другое Сайты российских госорганов «легли» после замедления работы Twitter
12:56 Другое Иностранные соцсети могут обязать платить налоги за рекламу у российских пользователей
11:45 Другое Проект реформы Лиги чемпионов могут утвердить в ближайшие две недели
08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет
11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет