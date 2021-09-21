 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     21.09.2021 17:51

Пособия и выплаты с 2022 года будут начислять автоматически

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  выплаты  пособия  начисление  цифровизация 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Все положенные россиянам пособия и выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Все выплаты будут оформляться без заявлений, в электронном виде.

«Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях», - заявил премьер-министр.

Новый порядок начисления выплат и пособий коснется пенсий, компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.

В дальнейшем планируется, что для получения выплат и пособий гражданам будет достаточно сообщить реквизиты своего счета и дать согласие на проактивное получение денег на портале «Госуслуг».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  выплаты  пособия  начисление  цифровизация 

Возврат к списку

Лента новостей

18:35 Общество ЦИК назвал чисто мандатов, которое получат партии в Госдуме восьмого созыва

17:51 Власть Пособия и выплаты с 2022 года будут начислять автоматически

17:24 Власть Путин заявил о восстановлении российской экономики после коронавируса

16:24 Другое Дзюба отказался выступать за сборную Россию в октябрьских матчах

16:00 Власть Мишустин рассказал о повышении МРОТ в 2022 году

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru