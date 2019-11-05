5 ноября. Mossovetinfo.ru – Позиция президента России Владимира Путина по вопросу российского газа через территорию Украины озвучивалась ранее и остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



30 октября в Будапеште Путин заявил, что Россия готова поставлять на Украину газ по сниженным ценам, а также заявил о готовности России продолжать транзит российского газа в Европу через территорию Украины. При этом президент России заявил о необходимости обнулить взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза», а также назвал «абсурдными» обвинения «Газпрома» в монополизации украинского рынка, так как «Газпром» не занимается, транзитом газа через украинскую территорию, это делают украинские компании.