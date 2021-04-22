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Власть     22.04.2021 17:39

Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой - МИД РФ

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Теги:  Чехия  Россия  дипломаты  МИД РФ  Мария Захарова 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прага встала на путь разрушения отношений, ответ не заставит себя ждать», - приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Ранее МИД Чехииобъявил, что до конца мая численность сотрудников российского посольства в Праге должна быть сокращена до численности сотрудников чешского посольства в Москве. Перед этим Чехия и Россия выслали на родину 18 и 20 дипломатов соответственно.

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Теги: 
Чехия  Россия  дипломаты  МИД РФ  Мария Захарова 

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